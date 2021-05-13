16-летний тамбовчанин пойдет под суд за попытку сбыта наркотиков

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего студента колледжа, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, через популярный мессенджер в сети «Интернет» молодой человек получил от неизвестного информацию о местонахождении наркотических средств и указание о размещении свертков на территории Моршанского района. В декабре прошлого года несовершеннолетний приехал в поселок Пригородный, где поместил свёртки с запрещенным веществом для последующего сбыта по тайникам, координаторы которых отправил «заказчику» через мессенджер.

- Довести преступный умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как сотрудники полиции до момента сбыта изъяли наркотические средства из незаконного оборота, - сообщает СУ СК по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.