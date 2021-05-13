Жителей четырех населенных пунктов Тамбовщины отрезали от газа

Прокуратура Пичаевского района обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия местной администрации и требует обязать ее обеспечить газоснабжение с. Егоровка, с. Байловка 2-ая, пос. Каменный Умет, пос. Октябрьский Пичаевского района в срок до 1 октября этого года, до начала нового отопительного сезона.

В ходе проверки установили, что газопровод до с. Егоровка, с. Байловка 2-ая, пос. Каменный Умет, пос. Октябрьский помимо этих населенных пунктов обеспечивает газоснабжение филиала Байловского спиртового завода. На основании решения Арбитражного суда Тамбовской области в апреле 2016 года газопровод признан собственностью АО «Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия». Собственник имущества принял решение о консервации филиала Байловского спиртового завода, а также, после завершения отопительного сезона 2021 года, газопровода.

На территории населенных пунктов, помимо жилых домов, располагаются 3 фельдшерско-акушерских пункта, Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»». Альтернативной линии газопровода в селах нет.

- Бездействие администрации Пичаевского района привело к угрозе прекращения газоснабжения четырех населенных пунктов, - сообщает прокуратура Тамбовской области. -

Контроль за обеспечением газоснабжения с. Егоровка, с. Байловка 2-ая, пос. Каменный Умет, пос. Октябрьский Пичаевского района прокуратурой Пичаевского района взят на контроль.