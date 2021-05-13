Мошенник обманул 23 тамбовчан, пообещав им помощь в получении прав

В марте этого года в УМВД России по городу Тамбову обратились несколько человек, которые стали жертвами афериста. Все пострадавшие готовились к сдаче экзамена на получение водительских удостоверений. Первые попытки прошли неудачно. Во время следующей сдачи на площадке к ним подошел молодой человек, который представился Сергеем, и предложил им за деньги помощь на экзамене. Молодые люди согласились и перечислили Сергею по 12 тысяч рублей. В соцсетях они рассказали о «помощнике» своим знакомым, у которых также были проблемы со сдачей экзаменов на права. Те, по цепочке, своим приятелям. Сергей никому не отказывал и обещал помочь – кому за 10 тысяч, кому за 12. По мере увеличения числа желающих получить права росла и сумма вознаграждения – она достигла 40 тысяч рублей.

Однако, и со второй, и с третьей попытки заплатившие не смогли сдать экзамен и начали предъявлять претензии человеку, которому они заплатили деньги. Мужчина всех уверял, что следующая попытка обязательно пройдет удачно. Люди поняли, что их обманывают и обратились в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову установили личность мошенника. Им оказался 30-летний нигде не работающий житель улицы 1-я Полковая Тамбова, который был ранее судим за аналогичные преступления. В настоящее время установлена его причастность к 23-м подобным мошенничествам, и список пострадавших пополняется. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».