Водителю, который насмерть сбил 14-летнего мотоциклиста в Тамбовской области, грозит до 12 лет колонии

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Мучкапского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновному в этом преступлении грозит колония на срок от пяти до двенадцати лет, также он лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По версии следствия, вечером 11 мая мужчина, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, около дома № 93 по улице Красная Москва рабочего поселка Мучкапский допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении кроссовым мотоциклом без регистрационного знака под управлением 14-летнего подростка, после чего скрылся. Очевидцы произошедшего сразу вызвали скорую помощь. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений через непродолжительное время потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

- В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает СУ СК по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме этого, в настоящее время на рассмотрении в суде находится административный материал в отношении фигуранта по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Расследование уголовного дела продолжается.