В Мичуринске будут судить женщину, которая до смерти забила прикованного к постели отца своего сожителя

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, вечером 7 февраля 2021 года, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила 82-летнего отца своего сожителя, который был прикован к постели. Причиной такого поступка послужило то, что женщина устала от постоянных хлопот, связанных с уходом за ним. Через несколько дней пенсионер скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Вины в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая не признает. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.