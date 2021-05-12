Тамбовчанам лично придется обращаться за субсидией на оплату ЖКУ

С апреля этого года в Тамбовской области прекратил действовать беззаявительный порядок продления субсидий на оплату ЖКУ. Получатели субсидий, срок предоставления которых истек 30 апреля, должны буду продлить данную льготу в обычном порядке, подав документы и заявления в учреждения соцзащиты по месту жительства.

Напомним, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется сроком на полгода.

Право на получение данной меры поддержки имеют жители региона, у которых расходы на коммунальные услуги (по установленным нормативам потребления) превышают максимально допустимую долю собственных расходов семьи на эти цели:

- 15 процентов для семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

- 22 процента для семей, имеющих среднедушевой доход выше или равной прожиточному минимуму.

- Субсидия может быть предоставлена собственникам жилья, пользователям жилья в государственном или муниципальном жилищном фонде, членам жилищных кооперативов, нанимателям жилья по договору найма (при предъявлении необходимых документов), в котором они и члены семьи зарегистрированы по месту постоянного жительства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.