В Тамбовской области барам и ресторанам разрешили работать до 3 часов ночи

С 12 мая предприятиям общественного питания разрешили осуществлять свою деятельность в ночное время до 3 часов (ранее действовало ограничение до 1 часа). Сегодня губернатором Александром Никитиным подписан соответствующий документ, вносящий изменения в действующее постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса.

Такое решение приняли в связи со снижением заболеваемости и с учетом частого обращения представителей предпринимательского сообщества в органы власти и лично к губернатору по поводу продления времени работы предприятий общепита.

При этом установлены ограничения по наполняемости залов. В период с 23 часов до 1 часа - не более 30 процентов от вместимости зала, а с 1 часа до 3 часов — не более 25 процентов.

- Как отмечают в оперативном штабе, незначительное послабление ограничительных мер не отменяет действующие правила поведения в общественных местах и транспорте, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Тамбовчане и гости региона по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Соблюдение этих правил позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и в конечном итоге снять все ограничения.