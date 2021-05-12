На Тамбовщине в 12-ый раз пройдет кинофестиваль «Свет лучезарного ангела»

Кинопоказы состоятся с 20 по 23 мая на различных площадках региона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области под девизом «Доброе кино возвращается» в 12-ый раз пройдет благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела». Проект направлен на приобщение зрителей к духовному наследию, возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа. С 20 по 23 мая тамбовчанам покажут порядка двух десятков художественных, документальных, короткометражных и анимационных фильмов.

- В Тамбов привезут фильмы-победители конкурсной программы Международного фестиваля «Лучезарный ангел», который традиционно проходит в Москве. Фестиваль - один из приоритетных проектов программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». По завершении конкурсных показов организаторы вывозят фильмы-победители фестивальной программы в города России и Европы. Тамбовская область была «первооткрывателем» в деле продвижения хорошего кино в регионы и, благодаря поддержке властей, остается единственным регионом, где показы проходят регулярно на протяжении многих лет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Киносеансы в регионе пройдут на различных площадках. Например, в Тамбове основной станет мультимедийный кинотеатр областного краеведческого музея, а в Мичуринске - кинотеатр «Октябрь». 20 мая там состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля.

Помимо кинопоказов зрителям предлагают познакомиться с создателями картин. На открытии кинофестиваля фильм «Робо» представит юный актер, исполнитель главной роли Даниил Муравьев-Изотов. А в качестве музыкального гостя на мероприятие приедет Михаил Озеров - серебряный финалист четвертого сезона шоу «Голос», солист театра «Градский Холл».

Во второй день фестиваля тамбовчане увидят фильм «Доктор Лиза» - о правозащитнице и медике Елизавете Глинке, которая трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем в 2016 году.

С расписанием сеансов можно ознакомиться здесь.