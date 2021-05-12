По факту пропажи 17-летнего подростка в Тамбовской области возбудили уголовное дело

Кирилл Суслов Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Моршанским МСО СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 17-летнего Кирилла Суслова. Напомним, вечером 8 мая 2021 года, подросток ушел из дома бабушки по улице Полевой села Стежки Сосновского района к друзьям и до сих пор не вернулся.

Уезжать куда-либо надолго парень не планировал. К тому же, он не страдал заболеваниями, которые могли бы привести к скоропостижной смерти, потери памяти, нарушению ориентирования во времени и пространстве. В связи с этим следователи рассматривают версию о возможном совершении в отношении него преступления.

— В настоящее время следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения подростка, организованы широкомасштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и областного мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, добровольцы из числа местных жителей, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Кирилла Суслова или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению).