Двое жителей Тамбовщины сняли крышу с чужого дома, чтобы сдать ее на металлолом

В Тамбовской области полицейские раскрыли кражу лома цветного металла. Ранее 11 мая в полицию о совершенном преступлении заявил 48-летний мужчина. Он рассказал, что соседи заметили, как неизвестные сняли кровлю с его дома и увозят похищенное в неизвестном направлении. Сам мужчина проживает в д. Гавриловка, а его нежилой дом находится в р.п. Ржакса.

На место происшествия выехала оперативная группа. По пути полицейские остановили подозрительный автомобиль, где обнаружили часть ворованной крыши с дома потерпевшего. Ворами оказались 34-летний безработный мужчина и его 48-летний товарищ. Их задержали.

Задержанные пояснили, что они заприметили нежилой дом, на котором была крыша из алюминиевого листа. Так они решили подзаработать на сдаче лома и сняли кровлю. Часть украденного злоумышленники вывезли на своем авто, а часть оставили на месте преступления, чтобы затем вернуться и забрать остатки.

Как выяснили полицейские, один из задержанных состоит на учете в полиции и имеет условную судимость.

- После проведения товароведческой экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.