В школах Тамбовщины пройдут проверки на безопасность

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил усилить меры безопасности в образовательных организациях региона. Соответствующее распоряжение им было подписано накануне, 11 мая.

- Когда в стране случаются подобные трагедии, это обязывает нас сконцентрировать все ресурсы для профилактики подобных ситуаций у нас. В связи с этим я незамедлительно дал поручение провести проверки по всем муниципалитетам, оценить состояние систем безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, проверить работу частных охранных предприятий и персонала образовательных учреждений, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Для повышения уровня безопасности жизнедеятельности воспитанников, обучающихся и сотрудников образовательных организаций региона губернатор Александр Никитин поручил управлению образования и науки области провести комплекс мероприятий, направленных на усиление мер антитеррористической и противокриминальной защищенности школ, детских садов и других образовательных организаций. В частности, будет ужесточен контрольно-пропускной режим, исключающий возможность несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда транспортных средств без соответствующего разрешения.

Кроме того, специалисты усилят контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию образовательных организаций грузами и предметами ручной клади. Совместно с территориальными подразделениями МВД России по Тамбовской области будут организованы мероприятия по исключению несанкционированной парковки автомобилей вблизи образовательных организаций, общежитий, спальных корпусов.

Повсеместно пройдут проверки чердачных помещений, подвалов и путей эвакуации, обходы прилегающей территории. Проверят работоспособность систем видеонаблюдения и качество охвата видеонаблюдением прилегающей территории, исправность систем оповещения и тревожной кнопки.

С обучающимися и сотрудниками образовательных организаций специалисты проведут инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, в регионе создана межведомственная рабочая группа для проверки безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в городах и районах области. До конца мая соответствующие проверки пройдут практически во всех учреждениях образования региона.