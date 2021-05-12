Тамбовчанин пытался обменять в банке фальшивые 50 долларов

11 мая в одном из банков областного центра мужчина попытался обменять фальшивые 50 долларов. Сотрудник кредитной организации выявил подделку, сбытчик, догадавшись, что его план не удался, убежал из банка. О произошедшем сообщили в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Еще два факта фальшивомонетничества выявили в Управлении Росинкассации по Тамбовской области при пересчете денег, поступивших в выручках из магазинов. Полицейские изъяли две поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей и купюра достоинством 2000 рублей. Фальшивки направили на экспертизу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион.