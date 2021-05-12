В Тамбовской области под колесами машины погиб 14-летний мотоциклист

От полученных травм подросток скончался Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области произошла авария с участием 14-летнего скутериста. ДТП зафиксировали 11 мая в 20 часов 25 минут напротив дома № 93 на улице Красная Москва в рабочем посёлке Мучкапский. 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21101» наехал на кроссовый мотоцикл «PIT BIKE РBN» под управлением 14-летнего подростка, который двигался впереди в попутном направлении. Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, но его личность установили и задержали.

- Бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в больницу, где через два часа он скончался от полученных в результате ДТП травм.

Полицейские установили, что подросток управлял кроссовым мотоциклом без защитного мотошлема, при этом ребёнок не имел право на управление данным видом транспортного средства.

- Проведение проверки по факту этого ДТП взято прокуратурой района на контроль, - сообщили в прокуратуре Мучкапского района.