Тамбовский отряд «Лиза Алерт» проведет полевую тренировку, на которую приглашают всех желающих

Тамбовские поисковики «Лиза Алерт» приглашают всех желающих присоединиться к отряду. В предстоящее воскресенье 16 мая они проведут очередную полевую тренировку.

- Наши инструкторы покажут, как правильно пользоваться оборудованием на поиске, чем можно помочь, расскажут много другой полезной информации, необходимой при розыске людей, - говорят организаторы.

Начало полевой тренировки в 11 часов. Координаты штаба: 52.733220, 41.365877, заезд с улиц Киквидзе и Бастионной. Регистрация обязательна: https://forms.gle/HMpbNzJG9sWSUxwM6

- Отряд «Лиза Алерт» работает в Тамбове уже четыре года, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Он осуществляет и координирует поиски пропавших людей, выступает с законодательными инициативами, проводит обучающие и просветительские мероприятия.