На майских праздниках в Тамбовской области лесных пожаров допущено не было

Особый противопожарный режим в регионе действует до 1 октября 2021 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

По информации регионального управления лесами, на территории лесного фонда Тамбовской области за длинные праздничные дни с 1 по 11 мая возгораний не допущено. В этот период на территории региона было усилено патрулирование лесов, а также проведены сотни профилактических бесед с жителями области о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности.

- Всего за период майских праздников инспекторами составлено 9 протоколов об административной ответственности за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности. Протоколы направлены для рассмотрения в управление лесами области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что с 20 апреля на Тамбовщине установлен особый противопожарный режим, который продлится до 1 октября 2021 года. В связи с этим жителям региона запрещено бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.