После трагических событий в казанской школе в образовательных организациях Тамбовщины усилят меры безопасности

Особое внимание уделят соблюдению пропускного режима

По распоряжению губернатора Александра Никитина в образовательных организациях Тамбовской области усилены меры по обеспечению безопасности детей. Такое решение глава региона принял после трагического случая в одной из школ Казани, где произошла стрельба. По предварительным данным оружие в учебное заведение пронес бывший ученик, 19-летний молодой человек задержан. Его жертвами стали 9 человек, среди которых школьники и учительница.

Для безопасности обучающихся и сотрудников руководителям тамбовских областных образовательных организаций поручено провести комплекс мероприятий, направленных на усиление мер антитеррористической и противокриминальной защищенности.

Особое внимание обращено на усиление контрольно-пропускного режима: необходимо исключить возможность несанкционированного прохода посторонних лиц в образовательные организации, а также проезда на их территорию транспортных средств без соответствующего разрешения.

Кроме того, следует усилить контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию образовательных организаций грузами, исключить несанкционированную парковку автомобилей, проверить работоспособность систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной кнопки.

- Для обучающихся и сотрудников образовательных организаций пройдут инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, - сообщает управление образования Тамбовской области.