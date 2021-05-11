В мае в Тамбове продолжится бесплатная вакцинация домашних питомцев от бешенства

В мае будут работать дополнительные мобильные группы, которые проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства на территории Тамбова.

Профилактическая иммунизация проходит по графику с сегодняшнего дня. Так, 11 мая бесплатно провакцинировать своих питомцев можно по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханская (между домами 187 и 181А), а также по адресу: улица Южная, д. 168 с 17.00 до 18.00.

Следующий выезд мобильных групп запланирован на 13 мая по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханский проезд, д. 45 и ул. Оренбургская, д. 9 с 17.00 до 18.00.

- С графиком работы выездных ветбригад можно ознакомиться на официальном сайте Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных https://сббж-тамбов.рф/ в разделе «Важная информация», а также на сайте областного управления ветеринарии, сообщает пресс-служба региональной администрации.