Тамбовчанина задержали за кражу декоративных деревьев с территории частного дома

В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» 10 мая поступило сообщение от хозяина одного из частных домов в селе Старое Тарбеево Мичуринского района. Мужчина рассказал, что с территории его приусадебного участка пропали декоративные деревья.

Полицейские установили, что накануне ночью злоумышленник проник на территорию домовладения и выкопал три туи и куст можжевельника. В ходе розыска стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 52-летний местный житель, находящийся под административным надзором. Как оказалось, мужчина украл деревья с целью дальнейшей их продажи.

- Похищенные деревья возвращены владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный может быть наказан лишением свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.