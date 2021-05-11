В столкновении двух иномарок на тамбовской трассе смертельные травмы получил 46-летний мужчина

Авария произошла на территории Петровского района Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб один человек и пострадали двое, произошла 7 мая в 17 часов на 358 километре автодороги ««Орел - Ливны - Елец -Липецк – Тамбов» на территории Петровского района. 46-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» столкнулся с встречным «КИА Спортаж» под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Хендай Солярис» скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля «КИА Спортаж» для оказания медицинской помощи были доставлены в лечебные учреждения.