На Тамбовщине 15 мая пройдет «Ночь музеев»

Основная тема акции в этом году - «Больше, чем музей» Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине 15 мая состоится культурная всероссийская акция «Ночь музеев». В этот день жители региона смогут побывать в культурных учреждениях в необычное время. Все музеи области приготовили для гостей интересные экскурсии, квесты, мастер-классы и творческие встречи.

- Основная тема акции в этом году - «Больше чем музей» - позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где представлены научные и технические достижения человечества в различных сферах жизни, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

С 18 до 23:30 часов «Ночь музеев» будет проходить в Тамбовском областном краеведческом музее, Музейно-выставочном центре области, Доме-музее Г.В. Чичерина, Музее истории медицины и Музее-усадьбе В.И. Вернадского.

Тамбовский областной краеведческий музей и его филиалы приглашают гостей на специальную программу: выставки одного дня, концерты, авторские экскурсии, викторины, квесты, мастер-классы, фаер-шоу. Подробную программу можно посмотреть здесь.

В Картинной галерее акция стартует в 17 часов. Там пройдет мастер-класс для детей по созданию мультфильмов. Также запланированы познавательные лекции, концерты, арт-вечеринка и экскурсии.

В «Усадьбе Асеевых» каждый также сможет найти себе занятие по душе. В программе: уроки живописи в рамках проекта «Арт-балкон», кинопоказ в Электротеатре «Старый дубъ», творческий мастер-класс «Коллаж в стиле модерн», Литературно-музыкальная гостиная и ретроэкскурсия «PRO УСАДЬБУ».