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Происшествия11 мая 2021 11:19

В Мичуринске погиб мужчина, которого зажало между двух автомобилей

Владелец Газели не поставил машину на тормоз и она начала движение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель фургона погиб до приезда медиков

Водитель фургона погиб до приезда медиков

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором погиб мужчина, зафиксировали 7 мая в 11 часов 20 минут в районе дома № 316 «Б» на улице Советской города Мичуринска. 54-летний водитель грузового фургона «ГАЗель» покинул кабину не поставив машину на тормоз. В результате автомобиль самопроизвольно поехал, а его владелец оказался зажат между двумя машинами.

- В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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