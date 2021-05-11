В Мичуринске погиб мужчина, которого зажало между двух автомобилей

Водитель фургона погиб до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором погиб мужчина, зафиксировали 7 мая в 11 часов 20 минут в районе дома № 316 «Б» на улице Советской города Мичуринска. 54-летний водитель грузового фургона «ГАЗель» покинул кабину не поставив машину на тормоз. В результате автомобиль самопроизвольно поехал, а его владелец оказался зажат между двумя машинами.

- В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.