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Общество11 мая 2021 12:01

В одном из тамбовских сел ввели карантин по бешенству животных

Опасное заболевание нашли у собаки
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных на ул. Цветочный переулок в селе Крюково Моршанского района. Там была обнаружена больная собака. В настоящее время в эпизоотическом очаге проводятся санитарные мероприятия.

- Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, незамедлительно сообщайте ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение, - напоминают тамбовчанам в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.