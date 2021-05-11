В одном из тамбовских сел ввели карантин по бешенству животных

В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных на ул. Цветочный переулок в селе Крюково Моршанского района. Там была обнаружена больная собака. В настоящее время в эпизоотическом очаге проводятся санитарные мероприятия.

- Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, незамедлительно сообщайте ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение, - напоминают тамбовчанам в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.