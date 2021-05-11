Более 10 тамбовских улиц останутся без электричества

В Тамбове 12 мая отключат электроэнергию более чем на 10 улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света временно не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30

по ул. Дегтярева, д. 55-70;

по ул. Елецкой, д. 60;

по ул. К.Московского, д. 12-36;

по ул. Мира, д. 7-38;

по ул. Оружейной, д. 3-24;

по ул. Гастелло, д. 21-33;

по пер. Мира, д. 1-21;

- 13.30 до 16.30

по ул. Покровской, д. 1-3;

по ул. Аэрологической, д. 9-26;

по ул. Островитянова, д. 15-18;

- с 9.00 до 16.00

по ул. Южной, д. 6-105;

по ул. Астраханской, д. 122-146;

д. Перикса;

по ул. Гагарина, д. 140.