Жители тамбовских сел проходят диагностику с помощью мобильных комплексов

После майских праздников и выходных дней возобновит свою работу на территории Уметского района передвижной флюорограф Кирсановской ЦРБ. Мобильный комплекс позволяет охватить жителей сельских поселений обязательным скрининговым исследованием для раннего выявления туберкулеза и онкологических заболеваний.

В апреле флюорограф уже посетил села Софьинка, Глуховка, Любичи. На 13 мая намечен выезд в село Царевка, а на 27 мая – в село Паника.

- Профилактическое обследование позволяет выявить заболевания органов грудной клетки, в первую очередь, туберкулез и онкологические заболевания на ранних стадиях. Учитывая актуальность проблемы, призываем жителей внимательнее относиться к своему здоровью и ежегодно проходить флюорографию, - говорят медики Уметской ЦРБ.

В 2020 году медучреждения Тамбовской области приобрели в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который является одним из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение», 9 передвижных рентгенологических аппаратов.