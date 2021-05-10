В Тамбовской области без вести пропал 17-летний подросток

Кирилл Суслов Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи разыскивают без вести пропавшего 17-летнего Кирилла Суслова. Вечером, 8 мая 2021 года, подросток ушел из дома бабушки по улице Полевой села Стежки Сосновского района к друзьям и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Был одет: ветровка черного цвета, кофта темно-зеленого цвета с капюшоном, светло-серые брюки с карманами, черные кроссовки.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения подростка или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по управлению), - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.