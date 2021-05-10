Четырех жителей Тамбовщины задержали за незаконный оборот наркотиков

В Тамбовской области полицейские выявили четыре преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все случаи произошли в р.п. Токаревка. Так, 8 мая в 19:00 на улице Ленина стражи порядка задержали 25-летнего жителя села Троицкий Росляй. В одежде у него нашли 5,6 грамма марихуаны. Через некоторое время в этом же месте полицейские задержали 21-летнего жителя деревни Знаменка с 5,2 граммами того же наркотика.

В этот же день на площади Революции Токаревки 57-летний мужчина сбыл 5,6 граммов марихуаны. Еще у одного местного жителя дома нашли 100 граммов этого же наркотического средства.

- Все граждане задержаны, доставлены в отдел полиции. Ведется документирование их преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.