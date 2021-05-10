В Тамбове на Радоницу пустят дополнительный транспорт

Радоница или Родительская суббота в православной христианской традиции отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В этом году она приходится на 11 мая. Согласно церковному уставу, в этот день принято посещать кладбища и поминать усопших.

Как сообщили в МБУ «Пассажирские перевозки», для удобства тамбовчан 11 мая будет организована работа трех дополнительных автобусов большой вместимости по маршруту № 28-п «Петропавловское кладбище – Полынковское кладбище».

- Время работы автобусов на маршруте с 7.30 до 14.00 с интервалом 20-30 минут, - уточнили в пресс-службе городской администрации.