К юбилею Рахманинова на Тамбовщине отремонтируют дорогу к музею-заповеднику «Ивановка»

В 2023 году в Ивановке пройдет череда значимых культурных событий по случаю 150-летия выдающегося композитора и пианиста Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В 2022 году на Тамбовщине будут отремонтированы дороги регионального значения, ведущие к музею-заповеднику С. В. Рахманинова «Ивановка». Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

2023 год был объявлен Президентом Годом Сергея Рахманинова. В «Ивановке» по случаю 150-летия выдающегося композитора и пианиста пройдут праздничные мероприятия.

- Для того, чтобы гости могли без проблем добраться до музея-заповедника, будут отремонтированы два участка автомобильных дорог регионального значения: «Каспий» Моисеево – Алабушка – «Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский» и Моисеево–Алабушка–Ивановка. Протяженность обоих участков составляет свыше 32,5 километров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

На этих участках дороги подрядчики проведут фрезерование изношенного покрытия и уложат два слоя износостойкого асфальтобетона. Для повышения безопасности дорожного движения на проезжей части установят барьерные ограждения, новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Решение о внесении этих участков в список ремонта было единогласно принято на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которое прошло под председательством и.о. заместителя главы администрации области Арсена Габуева. В срок до 1 сентября 2021 года предстоит провести контрактацию всех объектов ремонта 2022 года.