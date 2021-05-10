Тамбовчан приглашают на двухдневный фестиваль «Модерн»

Гостей ждут тематические мастер-классы, фотозоны, экскурсии и многое другое Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове 29 и 30 мая на территории парка «Усадьбы Асеевых» пройдет городской фестиваль «Модерн». Он будет представлять двухдневный open-air с различными тематическими мероприятиями.

Фестиваль модерна - уникальный проект историко-культурного Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». В прошлом году он прошел впервые, однако из-за пандемии проводился в онлайн-формате.

- В этом году фестиваль проведут на территории старого парка в формате open-air. В течение двух дней участников ждет погружение в эпоху начала XX столетия. Будут работать несколько площадок с тематическими мастер-классами, салонными играми начала прошлого столетия, фотозонами, вернисажем «Дама с собачкой» и розыгрышем подарков, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В рамках фестиваля также пройдет твидовый ретровелопробег, участники которого проедут с экскурсией по городу в тематических костюмах, и ретровечеринка «Темные аллеи».

Афишу мероприятия можно посмотреть здесь.