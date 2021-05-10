В Тамбове в День Победы скончался ветеран Великой Отечественной войны

Всего несколько дней назад фронтовик участвовал в записи видеопоздравления для трансляции праздника с главной площади области Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове 9 мая на 97-году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Степан Филиппович Ануфриев. Еще несколько дней назад фронтовик участвовал в записи видеопоздравления для трансляции праздника с главной площади области.

Степан Ануфриев родился 30 мая 1923 года в селе Правые Ламки Сосновского района Тамбовской области. Окончил фабричное заводское училище и работал электриком на пороховом заводе в Московской области.

- Степан Ануфриев участвовал в боях на Курской Дуге, форсировании Днепра, освобождении Украины. Сражался на Брянском, Центральном и Воронежском фронтах. При освобождении Киева был ранен, но в госпиталь попал после освобождения Фастова, Брусилова и Житомира. Из-за гангрены была ампутирована рука, и Степана Филипповича демобилизовали, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

С марта 1944 по сентябрь 1945 года ветеран был задействован на общественных работах райкома партии в Сосновском районе Тамбовской области. После войны он работал директором школы в селе Третьи Левые Ламки. Переехав в Тамбов, он возглавлял экономическую службу в Тамбовском железнодорожном отделении, а позже на Тамбовском заводе поршневых колец. Степан Ануфриев награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Великой Отечественной войны I степени.