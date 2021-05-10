Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 мая: число заболевших за сутки составило 37 человек

По последним данным на 10 мая, в Тамбовской области за последние сутки зарегистрировали 37 новых случая заболевания коронавирусом. В число заразившихся вошли 11 мужчин им26 женщин. Детей в этом списке нет. Возраст взрослых составляет от 26 до 81 года.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 31954 человек. В настоящее время на госпитализации в больницах находятся 298 жителей региона, из них диагноз «пневмония» у 285 пациентов.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2159 (из них подтвержденных случаев - 1706, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 49188. Выписано из больниц – 19113, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.