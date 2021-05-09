На Тамбовщине 10 мая ожидается усиление ветра

По данным синоптиков, 10 мая на Тамбовщине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Днем небольшие, местами умеренные дожди (0-11 мм). Ветер ночью северо-западный 8-13, местами порывы до 16 м/с. Днем северный 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, а днем 9-14°.

В связи с ухудшением погодных условий региональное МЧС предупреждает жителей региона о необходимости соблюдения мер предосторожности.

В случае ЧП звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 72-99-50.