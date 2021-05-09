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Общество9 мая 2021 14:28

Тамбовского ветерана поздравили с 9 мая всем двором

Слова благодарности за жизнь и Победу прозвучали в адрес фронтовика Михаила Николаевича Колодина
Ксения АЛЕШИНА
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Творческие коллективы продолжают приезжать во дворы, где живут ветераны ВОВ

Творческие коллективы продолжают приезжать во дворы, где живут ветераны ВОВ

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжается череда праздничных поздравлений по случаю Дня Победы. Творческие коллективы города в рамках акции «Поем двором» приезжают во дворы, где живут ветераны Великой Отечественной войны

Сегодня очередное выступление прошло во дворе дома №67 на улице Интернациональной. Поздравить фронтовика Михаила Николаевича Колодина, несмотря на дождь, пришли многие горожане, в том числе врио главы Тамбова Максим Косенков.

- Михаил Николаевич воевал на 1-м Украинском фронте в составе 3-й гвардейской танковой армии. Автоматчик, шофер 544 автомобильного подразделения 9-го механизированного корпуса. Прошёл от Сандомира через Польшу до Берлина и Праги. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Германии», «За взятие Праги», - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.