В Тамбовской области в День Победы усилят меры безопасности

В День Победы, 9 мая, в Тамбовской области будут усилены меры безопасности. Жителей области просят сохранять бдительность и обо всех подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы.

Как сообщили в аппарате областной антитеррористической комиссии (АТК), такие действия со стороны региональной власти, органов госбезопасности и обеспечения правопорядка продиктованы угрозами, исходящими от террористического бандподполья. Так, например, в ряде регионов ранее была пресечена деятельность лиц, готовящих резонансные преступления террористической направленности.

Особое внимание уделят защите воинских мемориалов от возможных актов вандализма.

- На территории региона на постоянной основе проводится работа по профилактике правонарушений и недопущению террористических актов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Сотрудники правоохранительных органов своевременно пресекают незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также случаи нелегальной миграции.

Обо всех случаях обнаружения подозрительных личностей и опасных, бесхозных предметов в аппарате АТК просят сообщать по следующим телефонам:

УФСБ по Тамбовской области дежурный 72-40-70

УМВД по Тамбовской области дежурная часть 79-93-65, 02

Дежурный диспетчер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области 79-56-44

Управление Росгвардии по Тамбовской области 77-26-72