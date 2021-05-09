Тамбовчане приняли поздравления от ветеранов Великой Отечественной войны по телемосту

На площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове на главной площади города состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона. В этом году в условиях коронавирусной пандемии, Парад Победы проходил без зрителей. Жители региона могли увидеть его трансляцию онлайн.

Также в режиме телемоста состоялось общение с тамбовскими ветеранами. Мария Ивановна Воеводина, Степан Филиппович Ануфриев, Андрей Евсеевич Дрогобецкий, Серафим Васильевич Жмылев, Владимир Сергеевич Загуменнов, Николай Иванович Казанцев, Владимир Антонович Севрюков, Виктор Григорьевич Шульгин обратились по видеосвязи со словами поздравлений к участникам торжества на площади Ленина и всем жителям области.

- В торжественном прохождении войск Тамбовского гарнизона, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые в этом году принял участие парадный расчёт Тамбовской казачьей кадетской школы-интерната имени графа Воронцова-Дашкова. По традиции участниками стали парадные расчеты Многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина, колледжа техники и технологии наземного транспорта имени Героя СССР М.С.Солнцева, военного учебного центра при Тамбовском государственном университете имени Г.Р.Державина и другие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.