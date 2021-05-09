Парад Победы в Тамбове будут транслировать онлайн

9 мая в 10 часов на площади Ленина областного центра состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы. В условиях коронавирусной пандемии оно будет проходить без зрителей.

- При этом прохождение войск Тамбовского гарнизона можно будет посмотреть в онлайн-трансляции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Онлайн-трансляцию праздничного мероприятия, посвященного Дню Великой Победы, можно будет посмотреть на официальном сайте администрации области https://www.tambov.gov.ru. Кроме того, трансляция будет вестись на региональном телеканале «Новый век» (21 кнопка), на сайте телеканала https://tvtambov.ru, в мобильном приложении телевидения «Новый век», а также на платформе Лайм HD TV по ссылке https://limehd.tv/tambov.