Более 600 тысяч рублей выманили мошенники у жителя Тамбовской области

В дежурную часть отдела полиции в городе Моршанске 6 мая обратился 54-летний местный житель с заявлением о хищении денег с банковской карты. Полицейские установили, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

В ходе телефонного диалога незнакомец сообщил, что аферисты пытаются списать денежные средства с банковской карты мужчины. Чтобы предотвратить эту операцию, ему нужно было сказать реквизиты и коды доступа к банковскому счету. Взволнованный моршанец передал персональные данные банковской карты мошеннику. После этого с него списали 617 500 рублей.

- Не реагируйте на уговоры мошенников, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка, сотрудниками полиции, руководителями служб и подразделений УМВД других силовых структур, и сообщают о подозрительных операциях с вашим счетом, о проведении оперативных мероприятиях по изобличению преступников и требуют перевести деньги на безопасный счет, - напоминают жителям региона в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.