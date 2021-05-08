Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 мая: число заболевших за сутки составило 37 человек

По последним данным на 8 мая, за последние сутки на Тамбовщине выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусом. В число заразившихся вошли 12 мужчин, 23 женщины и 2 детей (мальчики 1,11 лет). Возраст взрослых составляет от 24 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет.

Всего с начала пандемии в Тамбовской области зарегистрировано 31881 случаев заболевания. В настоящее время на госпитализации находятся 283 жителя региона, из них диагноз «пневмония» у 266 пациентов.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2196 (из них подтвержденных случаев - 1751, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 49068. Выписано из больниц – 19058, - сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.