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Общество8 мая 2021 10:47

На День Победы в Тамбовской области запретят розничную продажу алкоголя

Такое ограничение действует в регионе с 2012 года
Ксения АЛЕШИНА
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В День Победы 9 мая на территории Тамбовской области полностью запретят розничную торговлю алкоголем. Подобное ограничение в государственные праздники действует с 2012 года.

В этот день будет запрещена торговля спиртными напитками, включая пиво, с 21 часа до 8 часов утра следующего дня.

- Такое решение продиктовано стремлением снизить уровень алкоголизации населения и число правонарушений. Благодаря запретительным мерам, произошло значительное снижение числа пьяных преступлений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.