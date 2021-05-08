На День Победы в Тамбовской области запретят розничную продажу алкоголя

В День Победы 9 мая на территории Тамбовской области полностью запретят розничную торговлю алкоголем. Подобное ограничение в государственные праздники действует с 2012 года.

В этот день будет запрещена торговля спиртными напитками, включая пиво, с 21 часа до 8 часов утра следующего дня.

- Такое решение продиктовано стремлением снизить уровень алкоголизации населения и число правонарушений. Благодаря запретительным мерам, произошло значительное снижение числа пьяных преступлений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.