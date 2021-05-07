В Тамбове открыли движение через мост по улице Базарной

Рабочим предстоят работы по обустройству этого участка дороги Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 7 мая в Тамбове открыли автомобильное движение по мосту на улице Базарной. Этот участок дороги был закрыт с 17 апреля для проведения плановых работ.

- Полностью собрана новая долговечная конструкция дорожной одежды, рассчитанная в соответствии с проектной документацией. Впереди нас ждут работы по обустройству этого участка: положить тротуарную плитку, установить дорожные знаки, обновить и довести до нормативов освещение, - сказал заместитель главы администрации города Тамбова Юрий Зарапин.

Также с 7 мая в связи с открытием автомобильного движения через реку Студенец по улице Базарной в привычном режиме возобновилась работа пассажирского транспорта по маршрутам: 7, 8, 8с, 14а, 14п, 23, 31, 31р, 56, 57, 60, 60м, 16, 26, 30, 34, 61, 62 по улице Базарной на участке от улицы Студенецкой Набережной до улицы Октябрьской.