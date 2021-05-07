Парк культуры и отдыха в Мичуринске открыл новый сезон

В Мичуринске 7 мая в городском парке культуры и отдыха открылся новый сезон. Ранее там провели масштабный субботник: территория была обработана от паразитов, а аттракционы после зимних каникул тщательно проверены.

С утра в парке культуры началась работа аттракционов, а вечером для мичуринцев подготовили большую концертную программу с участим вокалистов и хореографических коллективов города.

- 8 мая в 12:00 в обновленном киноконцертном зале Парка культуры и отдыха для посетителей выступят участники коллектива «Юный гитарист» Центра детского творчества города Мичуринска. В преддверии празднования Дня Победы прозвучат песни военных лет, а также известные композиции о войне, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В этот же день, в парке в 19:00 состоится праздничный концерт «Пасха. Избавление. Победа». В программе запланировано воспитанников воскресной школы Покровского храма, прихода Покровского храма села Гавриловка и театра-танца «Тандем». Также на сцене выступят Дмитрий Быков и Лидия Кривец.