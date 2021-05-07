Тамбовчан приглашают к участию в патриотической акции «Синий Платочек»

В городах России 8 и 9 мая пройдет патриотическая акция «Синий Платочек». В Тамбове ее проведут также в оба дня в Городском парке культуры и отдыха. Начало – в 12:00.

В рамках акции ветераны, военнослужащие, школьники, студенты станцуют вальс под песню «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко. Участники и волонтеры программы будут раздавать и повязывать синие платочки всем гостям мероприятия, как дань памяти и символ мирного неба.

- Акция проводится для привлечения внимания молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной Войны – на полях сражений и в тылу, а также о роли женщин в послевоенное время и современные дни, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.