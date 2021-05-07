Тамбовчанин смертельно ранил ножом саратовца, который напросился к нему переночевать

В одном из домов рабочего поселка Токаревка 6 мая этого года нашли тело 30-летнего уроженца и жителя Саратовской области с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В совершении преступления подозревается 45-летний местный житель.

По версии следствия, ночью, 6 мая 2021 года, потерпевший пришел домой к подозреваемому и попросил разрешения переночевать, поскольку его уволили с местной птицефабрики и у него не было денег, чтобы уехать домой в Саратовскую область.

Днем, во время распития алкоголя, мужчины поссорились. В ходе конфликта некоторые высказывания гостя показались хозяину жилища обидными, в связи чем он схватил нож и ударил его несколько раз в бедро. От острой кровопотери в результате повреждения крупных кровеносных сосудов потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.