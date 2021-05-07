Главу сельсовета в Тамбовской области оштрафовали за использование служебного авто в личных целях

Прокуратура Бондарского во время проверки выявила нарушения в деятельности Нащекинского сельсовета, касающиеся использования служебных автомобилей в личных целях.

По полученной информации со средств цифровой фиксации ПДД от 6 февраля этого года, автомобиль марки «Шевроле Нива», принадлежащий администрации Нащекинского сельсовета, следовал в направлении Бондари-Тамбов и обратно. Как установлено, в администрации сельсовета путевых листов на указанную дату не имелось.

- Прокурором района главе Нащекинского сельсовета внесено представление. Также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновнику назначено наказание в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.