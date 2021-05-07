Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 мая: число заболевших за сутки составило 39 человек

По данным на 7 мая, за последние сутки на Тамбовщине зарегистрировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом. В число заразившихся вошли 10 мужчин, 19 женщин и 10 детей (мальчики 2,4,13,16 лет, девочки 3,3,3,4,13,16 лет). Возраст взрослых составляет от 21 до 73 лет. Прибывших из других регионов нет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 31844 жителей. В настоящее время на госпитализации находятся 297 человек, из них диагноз «пневмония» у 279 пациентов.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2222 (из них подтвержденных случаев - 1751, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 49042. Выписано из больниц – 19022, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.