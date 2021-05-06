В Тамбове идет уборка мест воинских захоронений

В Тамбове у памятников и монументов, расположенных на территориях городских кладбищ и на ведущих к ним маршрутах, проходят последние приготовления. Сегодня службы городского хозяйства трудятся на улице Чичканова. Здесь находится Воздвиженское кладбище, большую часть которого занимают воинские захоронения.

- Ежегодно в рамках подготовки ко Дню Победы работники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» проводят здесь огромный объем работ: зачистка и покраска забора с двух сторон, а это около 300 метров, окос травы, сбор мусора, обрезка деревьев. Также приводятся в порядок 22 карты — огороженные места массовых воинских захоронений, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Также рабочие всегда уделяют особое внимание мемориальному комплексу и памятнику «Скорбящая мать». Всего в порядок приводится территория площадью около трех гектаров.

Кроме того, за оградой погоста сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» собирают и вывозят смет, красят бордюры. До 9 мая в Тамбове подобные работы также пройдут на улицах М.Горького, Б.Васильева, Пензенская, Студенецкая набережная, Мичуринская и других.