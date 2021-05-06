На День Победы в Тамбове ограничат движение

В Тамбове из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в областном центре ограничат движение. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Запрет на остановку и стоянку транспорта вводится с 18.00 8 мая и до окончания мероприятия 9 мая:

- на площади Ленина; - по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее; - по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Коммунальной, и в 50-метровой зоне от нее; - по улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького; - по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького; - по улице Сергея Рахманинова; - по четной стороне улицы Чичканова, на участке от Тулиновского проезда до улицы Монтажников.

Движение транспорта непосредственно 9 мая будет прекращено с 8.30 до 13.30:

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее; - по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Коммунальной, и в 50-метровой зоне от нее; - по улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького; - по улице Сергея Рахманинова.

Кроме того, на День Победы с 8.30 до 13.30 будет организовано одностороннее движение: - по улице М.Горького по направлению от улицы Советской до улицы Карла Маркса, - по улице Комсомольской по направлению от улицы Карла Маркса до улицы Советской.

Также 9 мая с 20.00 до 22.30 вводится запрет на остановку и прекращается движение транспорта по улице Сергея Рахманинова.