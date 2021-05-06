Тамбовчане могут подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк» до 9 мая

Тамбовчанам напоминают о том, что заявки на участие в акции «Бессмертный полк» принимаются вплоть до 9 мая. Однако только авторы анкет, присланных до 7 мая, увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю Бессмертного полка онлайн.

Тот, кто ранее размещал данные о своих близких и родственниках и не вносил изменений, получат от организаторов пуш-уведомления с уточнением, хотят ли они подать заявку повторно.

Напомним, в прошлом году акцию из-за сложной эпидемиологической обстановки пришлось перенести в онлайн - пространство.

- Такой формат проведения продемонстрировал большой общественный отклик. Было подано порядка трех миллионов заявок из разных стран, а трансляцию шествия посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Данные о героях необходимо загрузить на сайт 2021.polkrf.ru. Регистрация проходит по e-mail, номеру телефона или через аккаунт в соцсетях. Также можно воспользоваться ресурсом «Банк Памяти» на sber9may.ru, мини-приложениями в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Трансляция в каждом регионе начнется 9 мая в 15.00 по местному времени. Она будет доступна на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.