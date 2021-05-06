На Тамбовщине вынесли приговор супругам-наркоторговцам

В Жердевском районе суд вынес приговор в отношении супругов, которые обвиняются по ст. 30 ч. 3 и ст. 228.1 ч. 5 УК РФ в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере.

Супружескую пару задержали тамбовские автоинспекторы по дороге в Саратов. При досмотре у них обнаружили более 4 кг наркотических средств. Установлено, что муж и жена распространяли запрещенные вещества на территории РФ через «закладки».

- Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, женщине - в виде 9 лет лишения свободы (применена отсрочка исполнения приговора, в соответствии со ст.82 УК РФ, до исполнения ребенку 14-летнего возраста), - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.