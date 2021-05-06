В Тамбовской области пройдет «Сиреневый вечер в Ивановке»

Музей-заповедник Сергея Рахманинова в Тамбовской области приглашает жителей и гостей региона на «Сиреневый вечер в Ивановке», который состоится 15 мая. В рамках праздника пройдет цикл концертов, экскурсии, выставки и акция «Посади свой цветок в Ивановке».

- «Ивановка» - сегодня самое главное рахманиновское место. Именно здесь когда-то черпал вдохновение великий композитор, особенно любивший красоту Ивановки в весеннюю пору. И сейчас каждый, кто любит творчество Сергея Рахманинова, стремиться попасть в его усадьбу, где постоянно проходят различные фестивали и концерты выдающихся музыкантов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также 15 мая гостей усадьбы ждет несколько выступлений: концерт лауреатов IX Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыкальный подснежник»; концерт вокальной музыки Татьяны Абдулиной (сопрано) и Марии Гейнц (фортепиано); концерт фортепианной музыки Алексея Кузнецова и Кирилла Сафонова; концерт преподавателей и выпускников ДМШ г. Пензы им. В. П. Чеха: Арина Титова (эстрадный и джазовый вокал), Трио «Шанс» рук. Ирина Салмова, Дарья Гончарова, Арина Титова и Мария Сладкова, Ансамбль преподавателей ДМШ им. В.П. Чеха: Михаил Насонов (саксофон), Александр Столяров (бас-гитара), Владимир Тарасов (ударные инструменты), Игорь Гаврилов (джазовое фортепиано), Сергей Елманов (гитара); эстрадно-танцевальная программа Андрея Лавринова и Всеволода Щербакова.